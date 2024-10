Fiesole è morto Simone Torrini Lutto alla Misericordia per l’ex provveditore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024)(Firenze), 5 ottobre 2024 - Era in ospedale per alcuni accertamenti e stavano già preparando le dimissioni, quanto domenica scorsa è stato colpito da un’emorragia cerebrale. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e ieri è arrivato il tragico epilogo:non ce l’ha fatta. Aveva 65 anni , buona parte dei quali passati in prima fila nelladi, che aveva guidato comedal 2000 al 2015 e che fino all’ultimo lo ha visto presente come volontario e coordinatore di vari eventi. Da quelli lieti alle cerimonie ufficiali, passando per gli impegni nella protezione civile,era sempre pronto per la sua amata Confraternita, dove era entrato appena 16enne. “ha vissuto con me – ricorda ilGuido Brilli - un lunghissimo tratto di strada in