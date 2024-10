Djokovic e Nadal distrutti | stavolta è tutto finito

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 5 ottobre 2024) Niente da fare per Novake Rafael, a questo punto non c’è più tempo: un sogno che non si è avverato. Quando Roger Federer è uscito di scena, sull’era dei Big Three è definitivamente calato il sipario. Ed è stato in quel momento che molti appassionati hanno pensato che il tennis non ci avrebbe più regalato emozioni come quelle che ci hanno donato, negli anni, i pluricampioni Slam che si sono battuti senza mai risparmiarsi. Si sbagliavano, però.non si sono mai spinti così in là (AnsaFoto) – Ilveggente.itNon ci è voluto molto perché il sipario tornasse ad alzarsi e iniziasse, ufficialmente, una nuova epoca. Epoca di cui, ora come ora, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono vessilli, protagonisti indiscussi.