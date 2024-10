Casertana ultime di formazione | Asencio torna titolare rebus terzini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPer la partita contro il Catania serve esperienza, e serve quella voglia che Iori pretendeva per chi sceglieva di giocare a Caserta. Quella col Catania di mister Toscano, decano della categoria e recordman di promozioni, è fra i big match di giornata. Laè positivamente reduce da una striscia consecutiva di cinque risultati utili. I rossoblù hanno trovato la prima vittoria contro il Taranto, due settimane fa. L’ultima giornata, hanno pareggiato 0-0 contro l’Audace Cerignola, in trasferta.ri, alle sue spalle confermato il trio La rete dicontro il Messina;si ringrazia Giuseppe SciallaArchiviate le preoccupazioni alla caviglia, l’attaccanteria giocaredopo lo stop contro l’Audace Cerignola. Non c’è la necessità , quindi, del falso nove Deli.