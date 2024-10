Caos salmonella nelle scuole Dalle polemiche alla querela E mancano ancora i dati dell’Asl

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024)non sono emerse le cause dei tanti casi di infezione legatiche si sono manifestati, in particolaredi Sesto fra bambini che mangiavanomensa scolastica, ma c’è già chi si organizza dal punto di vista legale in vista di una futura richiesta danni. "Ho deposito unaa nome di due genitori che mi hanno contattato in questi ultimi giorni – dice ad esempio l’avvocato Guglielmo Mossuto –. Laè contro Qualità&Servizi e contro chiunque il Magistrato riterrà responsabile". Un atto che potrebbe sembrare prematuro visto cherisposte certe ma, secondo Mossuto, non è così: "Noi – prosegue - raccontiamo dei fatti e il Magistrato che condurrà l’indagine appurerà se ci sono o meno delle responsabilità a carico di Qualità&Servizi o di altri".