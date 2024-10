Wta Pechino 2024 | programma orari e ordine di gioco sabato 5 ottobre

Leggi tutta la notizia su sportface

Il torneo Wta 1000 di Beijing. Si giocano le due semifinali del tabellone di singolare, entrambe tutte da seguire perché promettono spettacolo. Ma ci sono anche le due sfide di semifinali del doppio e ben tre azzurre impegnate: non solo Sara Errani e Jasmine Paolini, ma anche Elisabetta Cocciaretto in coppia con Liudmila Samsonova. CAPITAL GROUP DIAMOND Ore 07:00 – (1) Errani/Paolini vs Kenin/Mattek Sands Non prima delle 09:00 – (4) Gauff vs (15) Badosa Non prima delle 12:00 – Muchova vs (17) Andreeva o (5) Zheng a seguire – Cocciaretto/Samsonova vs Mihalikova/Nicholls o Chan/Kudermetova