Uomini e Donne Ludovica Valli fa chiarezza sulla situazione con il suo compagno | la verità

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Negli ultimi giorni,ha smentito i rumor di una presunta crisi con ilGianmaria Di Gregorio, con il quale ha due figli, Anastasia e Otto Edoardo. Le voci di una separazione erano emerse dopo che l’ex tronista diaveva dichiarato di voler passare del tempo da sola con i suoi bambini.ha chiarito laattraverso le sue Instagram Stories, affermando: “C’è crisi fra me e Giamma? Noi non lo sappiamo. Magari lo sapete voi per noi? Non c’è nessuna crisi!” e ha spiegato che prendersi del tempo da sola con i figli è perfettamente normale all’interno di una relazione. Ha aggiunto che nonostante non siano “la famiglia del Mulino Bianco”, non ci sono stati recenti problemi tra di loro, lasciando intendere che al momento tutto procede serenamente.