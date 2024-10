Torna di moda il posto fisso nella pubblica amministrazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ottobre 2024 – In Italiadiil. È questo il dato principale che emerge dalle registrazioni al portale InPa, ovvero il sito dedicato al reclutamento di nuove figure. A incidere su tale nuova impennata di attenzione verso ilè sicuramente la stabilità economica che questo garantisce, unita all’aumento di possibilità offerte grazie al necessario turn overPA. Ilin Italia, i dati 2024 A confermare quanto detto in precedenza ci sono i dati del portale InPa che ci dicono che nei primi otto mesi del 2024 (gennaio-agosto) le candidature ai bandi di concorso nel settore dellasono state in totale 1,7 milioni.