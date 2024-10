Team Lunigiana pronto Debutto col Quarrata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Dopo il catechismo e gli esercizi tattici ferragostani, ricominciano le domenicali liturgie del campionato di pallavolo femminile di serie C, girone B. Quella che ci apprestiamo a vivere è la prima pagina su questo palco del Volley. Evento mai registrato nel passato da una rappresentante del sottorete lunigianese, un dato che finirà per arricchire di fascino gli incroci che richiameranno sul ‘PalaBorzacca’ il pubblico delle grandi occasioni. Per il sestetto cooperativistico lunigianese, ideato dal presidente Manuel Buttini e diretto dal duo-tecnico Merello-Bragoni, è subito partita vera quella fissata per domenica alle 18 sul palazzetto di via Martiri della Libertà, contro il Blu Volleyche i rumors danno come squadra di alta classifica.