Spartiti d’Italia Tutte le sbandate della politica italiana secondo Sisci

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La telefonata tra leader di governo (Fratelli, FdI) Giorgia Meloni, e dell’opposizione (Partito democratico, Pd) Elly Schlein potrebbe inaugurare una nuova fasevitadel Paese. Il colloquio, riferiscono i giornali, riguardava laestera in questa nuova delicata fase delle guerre in Ucraina e in Medio Oriente. Il governo appoggerà lo sforzo militare sui due fronti, anche se non si sa se con grandi o piccoli distinguo. L’offensiva di terra in Libano contro gli Hezbollah e la ritorsione annunciata contro l’Iran hanno risvolti molto incerti. Stessa incertezza c’è sul fronte ucraino dove Kyiv sta ottenendo nuove armi e permessi per colpire dentro il territorio russo. Il colloquio doveva quindi isolare le attese proteste del leader di M5S Giuseppe Conte, e non dare perciò sponde alle rimostranzeLega di Matteo Salvini in seno al suo governo.