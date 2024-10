Sentenza Diarra FifPro | cambierà il calcio professionistico

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il sindacato dei giocatoriha accolto con favore unadella Corte di giustizia europea (CGUE) sui trasferimenti di calciatori e ha affermato che “il panorama del“. La CGUE aveva stabilito in un caso che coinvolgeva l’ex giocatore francese Lassanache alcune regole sui trasferimenti dell’organismo di governo mondiale Fifa ostacolavano la libera circolazione dei giocatori e la competizione tra club e sono contrarie al diritto dell’Unione europea. Lo riporta l’Adnkronos. “A nome dei calciatori professionisti di tutto il mondo, laaccoglie con favore queste conclusioni“, ha affermato il sindacato in una dichiarazione su X. “La CGUE ha appena emesso un’importantesulla regolamentazione del mercato del lavoro nel(e, più in generale, nello sport), cheil panorama del“.