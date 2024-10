Repubblica | via Molinari al suo posto Mario Orfeo E John Elkann lascia GEDI

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il gruppoha annunciato la nomina dell’ex giornalista Raicome nuovo direttore del quotidiano, in sostituzione di Maurizio. Simultaneamente, presidente dil’incarico. Queste decisioni improvvise hanno l’obiettivo di riportare il giornale al centro del dibattito nazionale, recuperando molte posizioni perdute negli ultimi anni. Ma in realtà c’è di più. Il casus belli è stato offerto all’editore dal clamoroso sciopero dei giornalisti del quotidiano di Largo Fochetti a fine settembre. Con conseguente oscuramento mediatico della Tech Week di Torino, protagonista della quale è stato, editore di. La ‘testa’ diè saltata per questo, si vocifera.