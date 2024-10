Pogba ‘vede’ il campo squalifica ridotta | Incubo finalmente finito

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 4 ottobre 2024)to per doping, presto potrà rivedere nuovamente il. La suaè stataed è ancora della Juventus. COMUNICATO – Paulpresto potrà ritornare in. Infatti, laper doping di quattro anni commissionata lo scorso 11 settembre gli è stata. Il centrocampista francese, anche in forza alla Juventus, ha appena lanciato un comunicato: «l’. A seguito della decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport, non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui potrò inseguire di nuovo i miei sogni. Ho sempre affermato di non aver mai violato consapevolmente le norme dell’Agenzia mondiale antidoping, quando ho preso un integratore alimentare prescrittomi da un medico, cosa che non fa influenzare o migliorare le prestazioni di un atleta di sesso maschile.