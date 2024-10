Olocausto fu con Germania pacifica | Ricciardi è ufficialmente fuori controllo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Forse voleva avvicinarsi ad alcuni suoi predecessori, da quelli che vedevano tunnel inesistenti (Danilo Toninelli allora ministro delle Infrastrutture) a chi era convinto che la Russia fosse un Paese del Mediterraneo, Pinochet un dittatore venezuelano e chiamava «Mister Ping» il presidente cinese Xi Jinping (Luigi Di Maio, ex ministro degli Esteri). Dilettanti! Il deputato grillino Riccardo, al secondo giro in parlamento ed ecco forse perché Grillo voleva il limite dei due mandati, li ha superati di gran lunga, e non era facile. «Vi do una notizia», aveva esclamato mercoledì alla Camera ilper biasimare l'operato di Israele, «chi nella storia ha fatto l'è stata una democrazia». Giusto, bravo: il democratico Terzo Reich.