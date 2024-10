MotoGP orari qualifiche e Sprint Race GP Giappone 2024 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024)si comincia a fare davvero sul serio a Motegi con lee ladel Gran Premio del, valevole come sedicesimo e quintultimo appuntamento stagionale del Mondiale. Fari puntati sul circuito nipponico in vista di un sabato ad alta tensione, in cui verrà stabilita la griglia di partenza della gara domenicale ma ci saranno anche in palio punti pesanti per il campionato. Laassegna ben 12 punti al primo classificato (9 al secondo, 7 al terzo, 6 al quarto e così via), quindi i due grandi protagonisti della corsa al titolo si daranno battaglia per guadagnare terreno nella generale. Jorge Martin si presenta nel Paese del Sol Levante da leader del Mondiale con un vantaggio di 21 punti su Francesco Bagnaia, mentre sono ormai tagliati fuori dai giochi Enea Bastianini e Marc Marquez con un gap superiore ai 70 punti.