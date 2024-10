Mauritius indice le elezioni legislative per il 10 novembre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024)terrà leil 10. Lo ha annunciato oggi la presidenza, all'indomani dell'accordo storico per la restituzione da parte della Gran Bretagna delle Isole Chagos alla Repubblica di. L'ufficio del presidente Prithvirajsing Roopun ha annunciato che il Parlamento verrà sciolto immediatamente e che i candidati dovranno essere nominati entro il 22 ottobre e che il 10si voterà. Il plauso ufficiale del presidente Joe Biden allo "storico accordo" con cui il nuovo governo britannico di Keir Starmer ha dato ieri l'ok - dopo un lungo arroccamento postcoloniale - alla restituzione delle Isole Chagos alla Repubblica di, cela in realtà una possibile irritazione statunitense per la mossa di Londra.