Maggioranza serra le fila e punta a fumata bianca su giudice della Consulta

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Martedì 8 ottobre potrebbe essere il giorno decisivo per l'elezione di un nuovoCorte Costituzionale. Il Parlamento italiano è convocato in seduta comune alle ore 12:30 per l'ottava votazione, nel tentativo di sostituire la ex presidente, Silvana Sciarra, uscita dal suo incarico nel novembre 2023.Ladi centrodestra, secondo fonti vicine, sta stringendo i ranghi per ottenere una "", ovvero l'elezione del, per cui è necessaria laqualificata dei tre quinti dei componenti del Parlamento. Dopo ben sette tentativi falliti, sembra che questa volta ci sia un accordo in fase di definizione su un nome che possa ottenere i voti necessari in aula. Non si esclude, inoltre, che al nuovocontribuiscano anche alcuni voti provenienti dai centristi, consolidando così il risultato.