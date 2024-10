Law and Order | SVU 26×02 | promo e trama dal secondo episodio

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Law and: SVUdalIl network americano della NBC ha diffuso il prpmo e ladi Law and: SVU, ildella ventiseiesima stagione di Law and: SVU. In che si intitolerà “Excavation” Devastanti ricordi repressi tornano alla mente di una donna quando ritrova un vecchio quaderno nella casa di famiglia; l’accusa di un crimine vecchio di decenni si rivela ancora più difficile per Carisi quando un potente giudice blocca il caso. Tutto quello che c’è da sapere su Law and: SVU 26 aw and: SVU è stato rapidamente rinnovato per una 26° stagione all’inizio del 2024, e il destino della lunga serie procedurale non è mai stato in pericolo. Ora, la NBC ha programmato il ritorno dello show per giovedì 3 ottobre 2024, in onda ogni settimana alle 21.00.