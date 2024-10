L’Antartide è sempre più verde per colpa della crisi climatica

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’aspetto delsta cambiando anno dopo anno. Finora dominato quasi esclusivamente dai ghiacci, il continente sta diventandopiùgrazie a muschi e licheni. Analizzando i dati satellitari, l’università britannica di Exeter ha scoperto che la copertura vegetale è aumentata di oltre 10 volte in meno di quattro decenni. Nel 1986 infatti riguardava appena un chilometro quadrato, mentre nel 2021 si aggirava attorno ai 12 ed è in costante aumento. È solamente l’ultima conferma di come lae il surriscaldamento globale stiano modificando gli equilibri del pianeta:nel 2021, sulla calotta glacialeGroenlandia nell’Artico per la prima volta nella storia la pioggia prese il postoneve nelle precipitazioni. La ricerca è disponibile su Nature Geoscience.