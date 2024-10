L’analisi di Palladino Partita non semplice Ma ho avuto risposte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Raffaeleè soddisfatto al termine della gara vinta contro i New Saints. "E’ stata una bella risposta da parte dei ragazzi, li ho ringraziati perché si sono applicati e hanno fatto una buona gara. In Conference trovi squadre che si difendono basse, scardinarli è stato complicato soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo dato un po’ più ampiezza e alla fine la squadra ha fatto una grande prestazione. L’aspetto molto positivo è che posso contare su tutti, anche su quelli che avevanomeno spazio. E poi anche questa volta non abbiamo preso gol, siamo rimasti solidi in fase difensiva. Mi sono piaciuti in tanti: Beltran, Ikoné, Parisi, ma dovrei citarli tutti. Grazie alla disponibilità di Biraghi che si è adattato in un ruolo non suo e a Moreno che è rimasto in campo tutta la gara". Prima di analizzare il resto, il pensiero per l’infortunio di Rolando Mandragora.