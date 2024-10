La prossima apocalisse

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Girano video di missili iraniani che colpiscono in Israele, però i giornali dicono che il 100% dei missili è stato neutralizzato dalla contraerea. Com’è possibile?Aldo Carnicellivia email Gentile lettore, è possibile nel mondo della stampa acrobatica, che esegue numeri a bacchetta come gli animali nei circhi. 24 ore dopo l’attacco Israele ha affermato che le sue basi aeree nel deserto del Neghev sono state colpite, riportando “pochi danni”. Al di là dei danni effettivi (che Israele certo non dettaglierà), è implicito che lo scudo israeliano sia stato perforato. I giornaloni però continuano a dire il contrario, contro ogni evidenza. Prima che la verità venisse da Israele, era stata anticipata da Scott Ritter, ex ufficiale dei marines, poi ispettore dell’Onu in Iraq e oggi una delle voci più critiche della politica estera americana.