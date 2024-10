La furia di Meloni e Salvini contro il ministro delle tasse | Giorgetti sulla graticola

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Le dichiarazioni di Giancarlodell’Economia, in un’intervista a Bloomberg hanno scatenato un vero terremoto politico ed economico. Nell’intervista, registrata il giorno precedente alla sua diffusione,ha parlato apertamente di “sacrifici e”, lanciando un messaggio chiaro: sarà necessaria una “chiamata alla contribuzione per tutti” per finanziare la legge di bilancio. Ma l’effetto immediato è stato il crollobanche a Piazza Affari. Le parole die la reazione diLa premier Giorgia, informata dell’intervista solo a mercati già in crisi, si è detta spiazzata e irritata. “Io di questa intervista non ne sapevo nulla”, avrebbe commentato in privato. Una mossa, quella di, che ha generato malumori anche tra i banchieri, i quali hanno subito cercato chiarimenti.