La Croce Rossa a Cerveteri per la Giornata mondiale della Salute mentale

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ottobre 2024 – Unadedicata alla, al benessere e alla prevenzione. Ad organizzare l’iniziativa, in programma sabato 12 ottobre a partire dalle ore 09:00 in piazza Aldo Moro a, è laItaliana insieme alla Consigliera comunale diAdele Prosperi. L’evento di sensibilizzazione, informazione e prevenzione, si inserisce nell’ambito delle iniziative organizzate in tutta Italia per la World Health Mental Day –, nata con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui problemi diin tutto il mondo. Il programma L’evento si suddividerà in due parti.