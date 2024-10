La 1000 Miglia torna a Ferrara | Un vanto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024)lae protagonista sarà anche. È stata presentata, a Palazzo Loggia a Brescia, l’edizione 2025 della storica manifestazione che appassiona amanti delle quattro ruote da tutto il mondo. La gara, riservata alle auto storiche, è un appuntamento che si rinnova dal 1927 ai giorni nostri, e che si svolgerà dal 17 al 21 giugno 2025 con partenza e arrivo a Brescia. Anchesarà parte attiva della grande macchina organizzativa della manifestazione. Il 17 giugno, infatti, i partecipanti sosteranno a, dove si terrà la prima cena in gara. A fare da cornice, come era avvenuto per la prima volta nel 2020 e la seconda nel 2022, ci sarà il settecentesco Teatro Comunale. In questo splendido contesto, i piloti potranno tracciare un primo sommario bilancio dopo l’avvio della gara.