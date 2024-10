Film su Giovanni Pascoli | primo ciak a Villa Torlonia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) San Mauro(Cesena), 4 ottobre 2024 – Arriva ildella Rai sulla vita del grande poeta. Al via a-Parco Poesiale riprese deldiretto da Giuseppe Piccioni con Benedetta Porcaroli, Margherita Buy, Riccardo Scamarcio e Federico Cesari nei panni del celebre poeta. E non poteva essere altro che San Mauro, paese natio e luogo di ricordo e poesia di, a ospitare la produzione cinematografica e a dare il via alle riprese suldal titolo tutto sammaurese ‘Zvanì’. MORIS GUIDI SINDACO DI SAN MAUROE LA VICE SINDACA STEFNIA PRESTI INSIEME AL REGISTA DELSUUnnato a San Mauro, grazie al grande lavoro dello sceneggiatore Petraglia, e che inserisce la città romagnola nella rete delle città che ospiteranno la produzione: Santarcangelo, Bologna e Barga di Lucca.