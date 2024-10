Dragon Age | The Veilgard ha raggiunto la fase Gold il gioco non verrà rinviato

Leggi tutta la notizia su game-experience

BioWare ha annunciato che Dragon Age: The Veilguard ha raggiunto la gold, rassicurando di conseguenza che il gioco verrà rilasciato al lancio senza subire alcun rinvio improvviso. Di conseguenza il rilascio del titolo resta in programma per la giornata del 31 ottobre 2024 su PS5, Xbox Series X, Series S e PC. Precisiamo per chi non sapesse di cosa stiamo parlando che la gold di un gioco consiste sostanzialmente nell'inizio della produzione di stampa delle copie fisiche del gioco di turno, con il primo disco in oro (da qui il nome) da mandare stampa così da far arrivare le copie fisiche nei negozi in tempo per il giorno di lancio. BioWare ha condiviso il seguente messaggio attraverso i propri canali social: Grazie a tutti per il vostro supporto mentre superiamo questo importante traguardo.