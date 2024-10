Docenti-genitori Una relazione da congegnare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nappo* Un nuovo inizio di anno scolastico porta con sé numerose sfide, tra cui come interfacciarsi con idegli studenti e possibilmente partire col piede giusto. Fino ai Decreti Delegati del 1974, lascuola-famiglia era fondata su un’impostazione rigida e autoritaria, in cui il ruolo dell’insegnante era chiaro e ben definito e la presenza attiva del genitore nella scuola, non essendo normata, era pressoché inesistente. L’applicazione di questi provvedimenti circoscrive un nuovo modello educativo in cui ie isono interpellati a misurarsi sugli obiettivi strategici. Per un professore stabilire unadi collaborazione e di rispetto con le famiglie degli allievi talvolta può rivelarsi complicato. Assistiamo da anni, ormai, ad una vera diffidenza deinei confronti dell’istituzione scolastica e nella figura dell’insegnante.