Devi uscire dalla casa subito Grande Fratello l’annuncio notturno di Signorini | l’addio a tutti

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Le anticipazioni delavevano promesso una puntata ricca di sorprese, e così è stato. La serata ha visto il ritorno in studio di Ilaria Clemente, che ha chiarito il motivo della sua improvvisa uscita. Ma non è mancato lo spazio per nuovi scontri, confronti accesi e, naturalmente, il risultato del televoto che ha portato alla prima eliminazione di questa edizione. Il momento clou è arrivato condelle percentuali di voto, che hanno decretato l’eliminazione di Clarissa Burt dal reality show. La concorrente con il maggior supporto da parte del pubblico è stata Maria Vittoria Minghetti, che ha ottenuto il 34% delle preferenze.dietro di lei si è classificato Iago Garcia con il 26%, mentre Amanda Lecciso ha raccolto il 21%.