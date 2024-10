Civitanovese attesa da una gara rischiosa | È ingannevole la classifica dell’Avezzano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024)a caccia dei primi tre punti in terra marsicana. La squadra del tecnico Sante Alfonsi, ancora a secco di vittorie nel torneo, domenica alle 15 farà visita all’Avezzano allo stadio dei Marsi in un match tra formazioni che condividono i bassifondi della. Infatti i rossoblù sono a quota 1 punto, mentre restano appaiati allo 0 i biancoverdi abruzzesi. L’ultimo turno, per la formazione marsicana, ha segnato l’esordio del neo tecnico Sandro Pochesci, chiamato a sostituire l’esonerato Mirko Pagliarini, ma anche in questo caso è arrivata una sconfitta, a Teramo (1-0). "L’Avezzano – avverte il difensore rossoblù Marco Passalacqua – come tante altre squadre tra cui noi e la Recanatese, non merita l’attuale posizione nella graduatoria. Non dobbiamo cadere nella trappola di sottovalutare l’avversario, che probabilmente vanta una rosa allestita con intenti diversi".