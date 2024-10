Chiara Ferragni chiuse le indagini | Ingiusto profitto per oltre 2 milioni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Milano, 4 ottobre 2024 – La procura di Milano chiude leper. L’influencer, indagata per truffa aggravata per la vicenda dei panettoni e delle uova di Pasqua, rischia il processo. La procura ha notificato l’avviso di chiusurache per l’imprenditrice digitale, anche per l’ex braccio destro Fabio Damato, la manager Alessandra Balocco e l’imprenditore Francesco Cannillo per i reati di “truffa continuata e aggravata” in relazione alle operazioni commerciali ‘Pandoro Balocco Pink Christmas, Limited Edition’ (Natale 2022) e ‘Uova di Pasqua– sosteniamo i Bambini delle Fate (Pasqua 2021 e 2022)’.