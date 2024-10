Chi era Lea Pericoli la Lady del tennis italiano scomparsa a 89 anni

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Leaè stata una delle più grandite italiane. Al termine della sua attività agonistica ha lavorato giornalista e commentatrice televisiva, diventando la prima donna nella nostra nazione a raccontare il. Nata a Milano il 22 marzo del 1935, sotto il segno dell’Ariete,vive a lungo in Africa, in particolare ad Addis Abeba in Etiopia, dove il padre Filippo lavora come imprenditore. Si trasferisce in Italia nel 1952, a 17, dopo aver studiato in un collegio di suore irlandesi a Narobi, in Kenya. E aver vissuto sulla sua pelle il dramma della Seconda Guerra Mondiale, sul fronte africano. Proprio negli’50 si appassiona al, complice il padre di Paolo Bertolucci che in Versilia la fa innamorare di questo sport elegante. Che lei interpreta con altrettanta classe.