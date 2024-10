Casa Nappi Lega | Giustizia cieca giustizia ingiusta Non si ferma roulette abbattimenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dopo oltre 30 anni e tantissimi sacrifici personali ed economici affrontati, due famiglie – una delle quali con una bimba di appena sei mesi – da un giorno all’altro si vedono costrette a lasciare le loro case in via Brecce a Napoli in cui hanno sempre vissuto. Nonostante ben 3 sanatorie rilasciate dal Comune, lavori effettuati per rientrare nei canoni dellalità, è stato deciso dalla magistratura che le loro modeste case vanno demolite. E così, mentre restano intatte strutture frutto di speculazioni a volte camorristiche, costruite in spregio alla natura e alla sicurezza, qui cala,ma inesorabile, la mannaia degli. Dove dormiranno queste famiglie? E anche io domando insieme a loro: è davvero giusto?”.