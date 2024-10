Campionati Italiani Individuali e Regioni Cadette e Cadetti | tanti gli atleti di Ostia Latina Civitavecchia e Fiumicino

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma – E’ tutto pronto a Caorle per iIndividuale e perdica Leggera. La competizione si svolgerà dal 5 al 6 ottobre e nella giornata di oggi, con partenza per i convocati laziali avvenuta questa mattina a Roma, ci sarà la cerimonia d’apertura (ore 18). Glisono stati convocati in base ai risultati del recente Campionato Regionale di Rieti (leggi qui) e il fiduciario tecnico del Lazio Emilio De Bonis ha stilato la lista dei partecipanti. Molti i partecipanti dal litorale laziale, tra cuidi. I tecnici, glie il programma della manifestazione – Fonte lazio.fidal.