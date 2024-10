Belgio De Bruyne fuori nelle prossime due finestre nazionali Tedesco | Vuole prendersi cura del suo corpo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Kevin denon prenderà parte agli impegni deldue. Lo ha reso noto il ct Domenicoin conferenza stampa, rendendo noto che il trequartista del Manchester City – reduce da un fastidio muscolare accusato nella partita di Champions contro l’Inter – ha chiesto di rimanere a casa per riposarsi. “Ho avuto una lunga conversazione telefonica con Kevin – ha detto il ct del– Ha chiesto di saltare questo ritiro e anche novembre, per poterdel suo. Il programma è diventato ancora più fitto a causa del Mondiale per club. Ecco perché lui non c’è adesso e a novembre. Ma quando conta davvero, il Mondiale, lui ci sarà”. Desalterà quindi la partita contro l’Italia del 10 ottobre prossimo all’Olimpico, in Nations League, e il successivo match contro la Francia.