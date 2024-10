Violenza di genere Tra i nemici il telefonino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Con una vita sempre più social e digitale, il nemico che alimenta ladilo portiamo “in tasca”: intimidazioni e prevaricazioni, già presenti offline, ora sono più pervasive e difficili da contrastare. "Non siamo all’anno zero, eppure anche in Umbria quotidianamente sentiamo parlare di femminicidi. Siamo schiavi della connessione, una innovazione che genera maggiori pericoli, dei quali i giovani devono essere consapevoli. Il 40% dei casi che arrivano in appello riguardano lasulle donne. E’ fondamentale la qualità dell’azione giudiziaria ed evitare il rischio di vittimizzazione, ma è altrettanto essenziale dare vera attuazione ai tanti Protocolli che ci sono, monitorando i risultati per intervenire davvero in maniera efficace sui fattori culturali ed economici e sulla tutela dei soggetti deboli quando lasciati nei luoghi sicuri".