Tangenziale Est riaperta la rampa di uscita su via Prenestina

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ottobre 2024 – È stataal traffico questa mattina ladisu via, in direzione San Giovanni, dellaEst. Le lavorazioni, partite l’11 settembre, hanno riguardato il completo rifacimento del pacchetto stradale e contemporaneamente l’allestimento del ponteggio nella parte inferiore della. I lavori proseguono sull’intradosso (la parte inferiore dell’infrastruttura) per la completa sistemazione della Circonvallazione Tiburtina, dopo 34 anni dall’ultimo intervento. Segnalini: “La riapertura è avvenuta in anticipo” “Stiamo andando verso il Giubileo, ogni giorno è prezioso e ne abbiamo guadagnato uno” commenta l’Assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, che aggiunge: “I lavori dovevano terminare il 4, ma siamo riusciti a riaprire prima la tratta.