SOCIAL – Milan Zlatan Ibrahimovic si concede un regalo Il post

(Di giovedì 3 ottobre 2024), oggi è il 43esimo compleanno dell’attuale dirigente rossonero, che siun. Il43 anni per l’instancabileche dopo una lunga e gloriosa carriera da calciatore, ne ha appena iniziata una, abbastanza tortuosa fino ad ora, da dirigente. L’imperativo comune tra le due strade rimane però il diavolo. Mai banale però l’ex centravanti svedese, che sul suo profilo Instagram ha voluto farsi gli auguri da solo, festeggiando con un ”regalino” non banale, una macchina nuova, precisamente un Ferrari nero. Un modo di festeggiare tutto suo e in pieno stile, poche parole e dritto al punto.