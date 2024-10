Si avvicina il closing | Se non si concretizza riprendo tutto in mano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La squadra è ultima in campionato nel girone A di Eccellenza e si spera in una svolta che per ora non è mai arrivata. Le voci danno vicino ilfra la nuova e la vecchia proprietà col subentro dell’imprenditore rescaldinese Sergio Zoppi al posto dell’attuale presidente, Enea Benedetto. La data per chiudere le discussioni durate mesi sarebbe quella del 9 ottobre prossimo. Abbiamo quindi chiesto all’attuale presidente se ne fosse effettivamente a conoscenza e la risposta non ha tardato ad arrivare: "Sarà piuttosto improbabile prima del 15 o del 20 ottobre - spiega Enea Benedetto -. Sicuramente se entro quella data non si concretizzerà in modo definitivo, potremmo dover riprendere inla situazione noi col nostro gruppo".