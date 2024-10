Scrivere di temi filosofici o spirituali rimanda a un senso di responsabilità | verso chi o cosa?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) di Dafni Ruscettadia undichi,? Proverò a esprimerlo con le poche parole che ho a disposizione in questa pagina. Vi è stato un momento, qualche mese fa, in cui mi è parsa chiara questa esigenza, durante un’indimenticabile lezione del teologo Vito Mancuso al master in Meditazione e Neuroscienze dell’Università di Udine, a cui ho avuto la fortuna di assistere. Al termine di quell’incontro ho pensato alladi dover trasmettere, attrauno sguardo personale, anche solo una minima parte della bellezza di cui ero stato testimone, perché quando questa trova uno spiraglio in cui manifestarsi può essere utile farla fiorire altrove.