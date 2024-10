Morra frase choc su Bucci e sulla sua malattia insorge la destra

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 3 ottobre 2024) In una intervista al Foglio, l’ex cinquestelle rilascia una dichiarazione che solleva le ire di Salvini e soci. Ma l’ex grillino smentisce Parole che hanno gettato nel panico e nello sconcerto più totale la parte sinistra o presunta tale della Liguria. Tutto è nato dalle dichiarazioni di Nicolaex grillino su Marco. L’ex grillino ha avuto parole forti contro il malato oncologico e candidato dellaa presidente della Liguria Marco(Ansa Foto) Cityrumors.itTutto nasce da alcune frasi che, molto vicino a Beppe Grillo, avrebbe rivolto nei confronti del candidato del centroalle regionali in Liguria, dicendo al quotidiano Il Foglio che il candidato della“è malato oncologico come Jole Santelli: chi lo vota deve esserne consapevole“. Frasi che hanno irrigidito tutto.