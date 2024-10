Mondiali Under 21 di Judo l’Italia conquista due medaglie | De Luca e Russo sul podio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Dushanbe, 3 ottobre 2024 – E’ ancora medaglia perai21 dia Dushanbe, in Tagikistan. Gli Azzurri salgono sule lo fanno con Savita. La giovane atleta tricoloreuno splendido argento nel 63kg. E aggiunge un alloro in bacheca, accanto al bronzo messo al collo da Alessio De(che fa il bis dopo il terzo posto mondiale), nei 66 kg, nella giornata di apertura di competizione. “Sono veramente felice della medaglia che è arrivata –ha commentato Alessio De, come riporta fijkam.it– penso che sia la gran chiusura di un cerchio, cioè quella delle gare “giovanili”.