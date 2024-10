MM6 Maison Margiela sarà guest designer a Pitti 107

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L'annuncio che MM6ildella 107esima edizione diImmagine Uomo — in scena dal 14 al 17 gennaio 2025 — segna un momento cruciale nel mondo della moda contemporanea. Il brand, noto per il suo approccio avanguardista e la sua decostruzione sartoriale, presenterà una collezione maschile disegnata in esclusiva per la kermesse fiorentina, confermando la sua capacità di reinventarsi senza mai tradire le sue radici. MM6 rappresenta l’essenza di un anticonformismo raffinato, dove ogni capo si fa veicolo di un'estetica pensata per sfidare le convenzioni e proporre nuovi codici di eleganza maschile.