LIVE Bellucci-Harris 6-3 2-2 ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | serve prima il britannico nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio e dritto. 2-2 Non supera la rete il recupero di rovescio di. Tiene la battuta il lombardo! A-40VINCENTE! 40-40 Risposta anticipata e vincente didi rovescio. 40-30 Sbaglia un comodo rovescio. 40-15vincente! 30-15 Sbaglia di dritto in palleggio. 15-15vincente! 0-15 Risposta di dritto molto incisiva dele punto diretto. 1-2 Ace (2°). 40-15 Attacco di rovescio e comoda volèe. 30-15 Sbaglia ancora di dritto. 15-15 Brutto dritto in palleggio del lombardo. 0-15 Torna a regalare di dritto il. 1-1vincente! 40-15 Risposta veloce di. 40-0 Non risponde di dritto il GBR. 30-0 Gran recupero dell’azzurro,sbaglia una comodissima volèe.