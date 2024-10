Lite al bar per pochi euro uno dei clienti accoltella ed uccide l’altro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Unaper un debito diè sfociata in tragedia la scorsa notte a Gasperina, un piccolo comune della provincia di Catanzaro. Antonio Procopio, un uomo di 37 anni con precedenti, è stato ucciso con una coltellata al torace dopo una discussione avvenuta in un bar del paese. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri della Compagnia di Soverato, tutto sarebbe iniziato con un banale diverbio tra la vittima e un altro uomo. I due, pare, stavano litigando per una somma di denaro di modesto valore, un debito di. La situazione è presto degenerata quando uno dei due ha deciso di lasciare il bar, ma non per porre fine alla. L’uomo è tornato a casa per prendere un coltello e ha poi raggiunto nuovamente Procopio, colpendolo al torace con un fendente. L’omicidio è avvenuto in una via centrale di Gasperina, lasciando la comunità sconvolta.