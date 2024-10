Le cucine del G7 Cosa bolle in pentola per i ministri dell' Interno

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) AGI - Una passeggiata per la Campania, con punti fermi di matrice irpina. Nei piatti dei delegati internazionali tartufo, funghi porcini, e nei calici vini più che a chilometro, a metro zero. Villa Orsini, il resort di Mirabella Eclano che ospita il G7 deiha allestito una brigata di oltre 60 persone per il pranzo e la cena di lavoro destinati ai delegati, ma anche per sfamare un 'esercito' di forze'ordine e personale impegnato nell'organizzazione e per i tanti giornalisti accreditati.inlo spiega lo chef Nino Di Costanzo, doppia stella Michelin, chiamato a dirigere leper non deludere il ministro padrone di casa Matteo Piantedosi.