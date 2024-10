La mappa dei data center di Aruba in Italia

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il primo e il secondo in Toscana. Il terzo – il più grande – in Lombardia. Il quarto e ultimo (ma solo per ora) è stato inaugurato a Roma mercoledì 2 ottobre 2024. Anche se può sembrare molto ridotta, ladeidiinracconta di una rapida evoluzione dell’azienda nata a Firenze nel 2024. Ma anche quella necessità – per rendere fruibili la maggior parte degli strumenti e servizi digitali (in attesa di un reale e concreto impatto dell’intelligenza artificiale) – di creare dei collegamenti e limitare al massimo quelle aree grigie che – nell’era della tecnologia “sempre e comunque” – rischiano di rappresentare una zavorra per il Paese.