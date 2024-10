Kabir Bedi la straziante rivelazione sul figlio morto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Personaggi Tv.. La vita del famoso attore è stata segnata in modo particolare dalla scomparsa delsuicida nel 1997 a soli 25 anni. L’attore indiano si è lasciato andare ad unasul. (Continua) Leggi anche:, la tragedia che lo ha sconvolto: cosa è successo al noto attore Leggi anche: “Gf Vip” 6,in lacrime: “Miosi è suicidato” Chi èè un attore indiano naturalizzato italiano. È divenuto famoso nel nostro paese per aver interpretato il ruolo di Sandokan nell’omonimo sceneggiato televisivo di Sergio Sollima. Ha preso parte anche a diversi fotoromanzi per la rivista Grand Hotel. Nel corso della sua carriera ha vinto numerosi riconoscimenti per i film in cui ha recitato, sia in India che in tutta Europa.