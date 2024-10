Juventus per Bremer lesione al legamento del ginocchio sinistro

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Brutte notizie per la Juve e per Thiago Motta all’indomani della vittoria in Champions League a Lipsia. Questa mattina Gleisone Nico Gonzalez “sono stati sottoposti presso il Jmedical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato per il primo ladelcrociato anteriore dele per il secondo unadi basso grado del retto femorale della coscia destra“. Il club bianconero annuncia anche che il difensore brasiliano “nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico“. Una brutta tegola per il tecnico bianconero che perderà il 27enne di Bahia per almeno sei mesi, probabilmente per il resto della stagione. Forza Gleison ?? pic.twitter.com/QeqXKcMdQv —FC (@fc) October 3, 2024