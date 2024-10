Israele in un espansionismo senza controllo | ricapitoliamo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024)edfuori: le tensioni internazionali e le sfide del diritto umanitario nella lotta per la legittimità territoriale.La situazione in Medio Oriente si è intensificata, conche ha lanciato un’importante offensiva a Gaza, provocando la morte di almeno 51 persone, tra cui donne e bambini. Questo attacco fa seguito a un massiccio bombardamento che ha già causato migliaia di vittime civili. Inoltre, il lancio di missili dall’Iran versoha segnato un aumento delle tensioni regionali. In risposta,ha intensificato i bombardamenti su obiettivi militari a Gaza, colpendo centri operativi di Hamas. In Libano, la situazione è altrettanto critica. Otto soldati israeliani sono stati uccisi in scontri con Hezbollah, mentre questo gruppo ha intensificato le operazioni contro le forze israeliane.