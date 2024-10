Indennizzo a Stefano Binda | perché è stato di nuovo bloccato il risarcimento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Brebbia, 3 ottobre 2024 – Prima l’ok a undi 303mila euro, successivamente il “taglio” di quasi 100mila euro deciso dalla Cassazione. E ora il rischio di non vedere nemmeno un euro, per un ricorso dell’avvocatura di. C’è una nuova tappa – l’ennesima – nella vicenda giudiziaria di, l’ex studente di Filosofia arrenel 2016 con l'accusa di aver assassinato 29 anni prima l'ex compagna di liceo Lidia Macchi, e poi assolto definitivamente con la più ampia formula possibile (per non aver commesso il fatto), ma detenuto in carcere da innocente per tre anni 6 mesi e 40 giorni. La mossa L'Avvocatura delloha impugnato la decisione della Cassazione bloccando ilche gli erariconosciuto. Dopo la piena assoluzioneha chiesto di essere risarcito per l'ingiusta detenzione a suo parere subita.