Il Giardino sempre più accogliente | iniziative e eventi per la nuova stagione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Figline e Incisa Valdarno, 3 ottobre 2024 - Il Centro Sociale "Il", struttura polifunzionale del Comune di Figline e Incisa Valdarno gestita dall’associazione collettiva "Il", si aprepiù alla comunità con unadiche spaziano dalla cultura ai laboratori creativi, passando per attività motorie, sociali, informative e intergenerazionali. Tra le novità, il progetto “Arte di invecchiare attivamente” per avviare le generazioni più in là con gli anni all’uso del computer; previsti anche quattro incontri “Cellulare in mano. Bollette e salute sotto controllo” per colmare il divario digitale e sociale della terza età. Prosegue il progetto “Atelier Alzheimer” rivolto a pazienti affetti da disturbi cognitivi e ai loro familiari con la cooperativa sociale Nomos: prevede anche il trasporto dei pazienti da casa al Centro e viceversa.